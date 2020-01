Morbius: il trailer del film con Jared Leto

Per la gioia dei fan, ecco il primo trailer di Morbius, cinecomic targato Sony che vede l'ingresso della star Jared Leto nello Spider-Man Extended Universe nei panni del villain Michael Morbius.

Morbius, noto come il Vampiro vivente, verrà sviluppato all'interno dell'universo cinematografico della Sony, così come Venom, hit al box office. Nel cast, ad affiancare il premio Oscar per Dallas Buyers Club ci saranno Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood e Tyrese Gibson.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro. Per la Sony, dopo il successo al botteghino di Venom, c'è la speranza che anche questo titolo possa fare altrettanto, se non di più.

L'uscita di Morbius è prevista per il 31 luglio 2020.

Venom e Morbius, crossover in arrivo?