Venom e Morbius, crossover in arrivo?

Venom e Morbius potrebbero essere visti insieme in un crossover pensato da Sony e dai Marvel Studios, secondo recenti rumors diffusi dal sito We Got This Covered nelle ultime ore.

Ovviamente niente è certo, ma il sito parla di un possibile progetto pensato da Sony, che confermerebbe anche le voci precedenti di un probabile cameo di Venom nel film Morbius, the Living Vampire. Nessuna fonte ufficiale ha confermato la notizia ma, dopo il recente accordo tra Sony e Marvel Studios, di certo questi personaggi verranno sfruttati al massimo delle loro possibilità.

Al momento, sappiamo che arriveranno sul grande schermo sia Venom 2 che un film dedicato a Morbius. Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel e diretto da Andy Serkis. Nel cast, tornerà ovviamente Tom Hardy con Michelle Williams, affiancati da Woody Harrelson. Ancora non abbiamo una data d'uscita, quindi si attendono conferme da Sony.

Per quanto riguarda Morbius, il film sarà uno dei nuovi progetti del Sony's Universe of Marvel Characters, il franchise creato da Sony Pictures relativo all'universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man. Morbius, il vampiro vivente, avrà come protagonista Jared Leto che, dopo essersi cimentato già in un cinecomic DC come Joker, adesso vestirà i panni del primo cattivo di Spider-Man non creato da Stan Lee.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa, con una sceneggiatura scritta da Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson. Il film potrebbe arrivare nelle sale il 31 luglio 2020.