Morbius: Sony posticipa nuovamente la data di uscita

Sony ha annunciato un nuovo posticipo della data di uscita di Morbius: il film con Jared Leto arriverà nelle sale americane il 28 gennaio 2022, una settimana dopo la precedente programmazione.

La scelta, riportata da Box Office Pro, sembra sia stata presa per dare maggior spazio a Scream permettendo ai due lungometraggi di non scontrarsi troppo presto ai box office.

Morbius: Jared Leto in un'immagine dal primo teaser trailer

Lo scorso settembre Tony Vinciquerra di Sony aveva dichiarato, parlando delle strategie della distribuzione di film come Morbius: "L'errore che non faremo è quello di proporre un film molto costoso da 200 milioni di dollari sul mercato se non saremo sicuri che le sale saranno aperte e attive in modo significativo. Vedrete accadere molte cose strane nel modo in cui verranno distribuiti i film nei prossimi sei mesi, come verranno programmati e promossi, ma non appena torneremo alla normalità penso avremo imparato molto e trovato modi per agire in modo diverso e, speriamo, migliore".

Venom 2 e Morbius connessi all'MCU nel marketing virale Sony

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.

Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che ha già subito, come accaduto a molti altri titoli, un ritardo di oltre un anno rispetto a quando inizialmente previsto, considerando che gli spettatori avrebbero dovuto accogliere il film nel luglio 2020.