Morbius, poster 3D da paura a Roma e Milano (VIDEO)

A Roma e a Milano è approdato Morbius in versione 3D per le strade della città... E sì che si tratta solamente di un poster, ma guardate com'è realistico (e spaventoso!).

Manca davvero pochissimo, adesso, e questa volta niente rinvii: stiamo psrlando di Morbius, il film Marvel con protagonista Jared Leto, che dal 31 marzo arriverà finalmente nelle sale italiane.

Ma prima di allora, Sony Pictures ci dà la possibilità di vedere il Dr. Michael Morbius e la sua incredibile trasformazione su un altro tipo di schermi, quelli che ospitano i poster 3D in alcune città d'Italia, come Roma e Milano.

Ma attenzione, non fatevi ingannare dalle apparenze! Quelli che sembrano dei normalissimi poster in alta definizione si animeranno presto per far prendere un colpo al povero, ignaro passante di turno...

Morbius, scritto da Matt Sazama e diretto da Daniel Espinosa, vedrà nel cast, oltre al già citato Leto, ancheAdria Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson, Corey Johnson, Archie Renaux, Charlie Sotwell, Al Madrigal e Michael Keaton, il cui ruolo effettivo è ancora tutto da scoprire.