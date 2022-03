Morbius, il Metodo di Jared Leto ha spaventato il regista: "Era spettrale"

Quando si tratta di recitazione, Jared Leto non si risparmia. L'attore di Metodo ama calarsi nei personaggi che affronta con dedizione totale e Morbius, il nuovo cinecomic Sony nei cinema da oggi non fa eccezione tanto da aver spaventato lo stesso regista del film.

Morbius: Jared Leto durante una scena

Come svela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue.

Il livello di impegno di Leto per il ruolo, basato sui fumetti Marvel di Roy Thomas, ha incluso la creazione di una menomazione fisica per camminare come il vampiro Marvel nella storia delle origini del supereroe.

"Non voglio essere troppo specifico perché mi piacerebbe tenere alcune cose per me", ha detto Leto riferendosi al fatto che il suo personaggio cammina con un bastone. "Ma mi sono avvicinato a lui. Ho lavorato con persone che hanno avuto questo specifico impedimento fisico e l'ho modellato su di esso".

La co-protagonista Adria Arjona ha ricordato a Variety che Jared Leto usava le stampelle e contorceva il suo corpo anche dopo che il regista Daniel Espinosa dava lo stop alle scene:

"Ricordo di aver temuto per la sua spina dorsale. Ci sarebbe dovuto essere un fisioterapista di guardia."

Lo stesso Espinosa ha spiegato che non è stata tanto l'andatura di Morbius a lasciare il segno, ma piuttosto l'interpretazione di Leto di una sequenza in cui il suo personaggio si chiude in una stanza per resistere al suo appetito assetato di sangue.

"Ho avuto paura per Jared", ha detto Espinosa. "Si impegna davvero. Devi stare attento a questo".

Un'altra scena, in cui Morbius rompe un vetro, ha lasciato un'impressione intensa sulla produzione, secondo il regista: "Ho sentito che l'equipe si era paralizzata. Era un po' inquietante."