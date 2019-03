Morbius: Jared Leto è il 'vampiro vivente' nella prima foto dal set

La prima foto dal set di Morbius anticipa la trasformazione di Jared Leto nel vampiro vivente al centro del film. Sony ha dato il via a londra alle riprese di Morbius, the Living Vampire, spinoff della saga di Spider-Man dedicato a uno dei villain più celebri dell'Uomo Ragno. A interpretare Morbius è il premio Oscar Jared Leto che nella prima foto compare nei panni del celebre personaggio.

Il volto di Jared Leto è semicoperto dal cia, perciò per il momento non possiamo dire granché sul suo look. l'attore ha concluso la prima delle undici settimane di lavorazione di Morbius, the Living Vampire. Nei fumetti il Dottor Michael Morbius è uno scienziato impegnato a trovare cura che lo aiuti a sconfiggere la rara malattia del sangue da cui è afflitto, ma inavvertitamente viene infettato dal vampirismo.

La regia di Morbius sarà di Daniel Espinosa, mentre la sceneggiatura è firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama. nel cast, a fianco di Jared Leto, troviamo Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, Matt Smith e i nuovi arrivi Jared Harris e Tyrese Gibson, quest'ultimo nel ruolo di un Agente dell'FBI che darà la caccia a Morbius. Di recente Jared Leto ha anticipato in una serie di video il suo allenamento per prepararsi al ruolo di Morbius.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!