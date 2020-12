Morbius, Jared Leto introduce il nuovo trailer: "Il film parte di uno Spider-Man Universe in espansione"

Jared Leto compare nell'introduzione del nuovo trailer internazionale di Morbius esprimendo la sua eccitazione per un ruolo parte di uno Spider-Man Universe in espansione.

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, pesca nel Sony Pictures Universe of Marvel Characters raccontando la storia di uno dei villain di Spider-Man, lo scienziato Michael Morbius (Leto) che, affetto da una rara malattia del sangue, dopo aver assunto una cura sperimentale si trasforma in un vampiro vivente acquisendo incredibili poteri Quando prova a usare le sue nuove abilità per combattere il crimine, Morbius diviene bersaglio degli agenti dell'FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

"Nel film interpreto un nuovo personaggio Marvel che tenta di curare una malattia del sangue da cui è affetto da tutta la vita con una cura sperimentale", spiega Jared Leto. "Nel processo, mi trasformo in un vampiro vivente. Questo è in breve ciò che accade nel film, penso che sarà divertente e non vedo l'ora che voi lo vediate. È un ruolo eccitante in un universo in espansione, è pieno di ingredienti interessanti".

In precedenza, parlando del suo personaggio, Jared Leto aveva dichiarato a IGN: "Morbius, l'uomo, è un personaggio molto complesso. Questo è ciò che mi ha attratto, è pieno di conflitti, è nato con un'orribile malattia ed è una persona molto dotata. Quando era giovane, era interessato alla scienza e alla medicina e ha deciso di dedicare la propria esistenza per trovare cura alla malattia che lo affligge per aiutare se stesso e gli altri. Ma lungo il cammino, troverà l'inferno."

L'uscita di Morbius è fissata per il 19 marzo 2021.