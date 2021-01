Morbius, Jared Leto: “Non è come altri film di supereroi”

Morbius: una scena del primo teaser trailer

Jared Leto ha parlato di Morbius, il film in cui interpreta l'omonimo personaggio della Marvel affetto da una strana forma di vampirismo. L'attore, ospite del podcast Variety Awards Circuit, ha menzionato i titoli in cui apparirà prossimamente, e tra questi c'è appunto il nuovo film targato Sony, inizialmente previsto per lo scorso luglio e poi rimandato a marzo di quest'anno. Questo il commento di Leto: "È una storia alla Jekyll & Hyde, spettacolare e divertente, a volte anche un po' spaventosa, e penso che sia un po' diverso per il genere."

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

Morbius è basato sull'omonimo personaggio Marvel che, nel tentativo di curare una rara malattia sanguigna da cui è affetto, diventa un "vampiro umano". Figura antieroica, si è più volte scontrato nei fumetti con Spider-Man, e il film fa parte di un progetto della Sony che ruota attorno a comprimari e antagonisti dell'universo del Tessiragnatele, progetto avviato nel 2018 con Venom, il cui sequel è previsto per l'autunno. Dopo l'uscita del primo trailer, quasi un anno fa, molti hanno ipotizzato che il lungometraggio faccia parte del Marvel Cinematic Universe, a causa della presenza di Michael Keaton in quelli che potrebbero essere nuovamente i panni dell'Avvoltoio. La teoria è che il nuovo accordo tra Marvel e Sony consenta a quest'ultima di inserire rimandi al MCU nei propri film, senza però che i personaggi facciano poi capolino nei lungometraggi esplicitamente targati Marvel Studios.

I due studios sono anche al lavoro sul sequel di Spider-Man: Far From Home, previsto per dicembre. Le riprese si concluderanno a marzo, e molti pensano che la storia si basi almeno in parte su un arco narrativo dei fumetti dove Doctor Strange (confermato nel film) aiuta Peter Parker a far dimenticare a tutti la sua identità segreta. Si ipotizza anche che sarà coinvolto il Multiverso, con possibili apparizioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma per ora non ci sono conferme al riguardo.