Morbius: Jared Leto suggerisce futuri crossover con altri cattivi Marvel

In una nuova featurette per Morbius, la star Jared Leto anticipa che il multiverso è ora aperto e offre più opportunità per i crossover con i villain Marvel.

La star di Morbius, Jared Leto, anticipa l'arrivo di futuri crossover con i villain del Marvel Universe. Le potenzialità sono infinite o quasi dopo l'apertura del Multiverso Marvel/Sony.

Il 31 marzo arriverà nei cinema Morbius, nuovo capitolo dello Spider-Man Extended Universe dedicato a un altro dei villain dei fumetti di Spider-Man. Jared Leto interpreta il villain titolare, Michael Morbius, geniale scienziato affetto da una rara malattia del sangue che finisce per diventare una sorta di pseudo-vampiro dopo che un esperimento per trovare una cura non va come previsto. Morbius acquista forza e potenza sovrumana, ma anche una spiccata passione per il sangue umano. Questa è la prima apparizione live action del personaggio, villain dei fumetti Marvel su Spider-Man prima di avere storyline a lui interamente dedicate.

Morbius, analisi del trailer: vampirismo in salsa Marvel (e MCU?)

In una nuova featurette di Sony Pictures (che trovate più sopra), Leto anticipa cosa c'è in serbo per Morbius soprattutto ora che Spider-Man: No Way Home ha aperto le porte al multiverso spiegando: "Nella versione cinematografica, Morbius fa parte di un universo molto più ampio. Il Multiverso è ufficialmente aperto e ci sono tutti i tipi di opportunità per i cattivi di incontrarsi".

Per cominciare, Morbius vedrà la presenza di Michael Keaton che appare nel nei panni di Adrian Toomes, alias Avvoltoio, e questo è solo l'inizio di quella rete interconnessa che Jared Leto anticipa.

morbius, diretto da Daniel Espinosa, vede nel cast anche Adria Arjona, Jared Harris, Matt Smith e Tyrese Gibson.