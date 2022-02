Morbius: un vampiresco Jared Leto domina il final trailer del cinecomic

Sony ha pubblicato il final trailer dell'atteso Morbius, focus sul nuovo villain del dc Extended universe interpretato dall'attore premio Oscar Jared Leto.

Morbius, diretto da Daniel Espinosa, pesca nel Sony Pictures Universe of Marvel Characters raccontando la storia di uno dei villain di Spider-Man, lo scienziato Michael Morbius (Jared Leto) che, affetto da una rara malattia del sangue, dopo aver assunto una cura sperimentale si trasforma in un vampiro vivente acquisendo incredibili poteri Quando prova a usare le sue nuove abilità per combattere il crimine, Morbius diviene bersaglio degli agenti dell'FBI Alberto Rodriguez (Al Madrigal) e Simon Stroud (Tyrese Gibson).

"Nel film interpreto un nuovo personaggio Marvel che tenta di curare una malattia del sangue da cui è affetto da tutta la vita con una cura sperimentale", ha spiegato Jared Leto. "Nel processo, mi trasformo in un vampiro vivente. Questo è in breve ciò che accade nel film, penso che sarà divertente e non vedo l'ora che voi lo vediate. È un ruolo eccitante in un universo in espansione, è pieno di ingredienti interessanti".

Morbius è una delle tante proprietà Marvel in via di sviluppo. Il cinecomic segue la scia del successo di Venom e Venom: Let There Be Carnage (riferimenti al simbionte sono contenuti nel precedente trailer di Morbius creando un legame tra le pellicole appartenenti al DCEU). Sul fronte live-action, l'espansione proseguirà anche con l'arrivo di un film dedicato a un altro nemico di Spider-Man, Kraven the Hunter, che vedrà protagonista Aaron Taylor-Johnson.

L'uscita italiana di Morbius è fissata per il 31 Marzo 2022.