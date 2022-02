Morbius: Michael Keaton anticipa il ritorno di Avvoltoio, Jared Leto lo elogia: "Fantastico lavorare con lui"

Ci avviciniamo ogni giorno un po' di più all'uscita di Morbius, il film Marvel targato Sony con protagonista Jared Leto, e nel quale rivedremo anche Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes a.k.a. l'Avvoltoio. Ma vediamo cosa dicono i due attori in merito.

Per mesi si è speculato su cosa potesse significare la presenza di Michael Keaton nella pellicola dedicata al Vampiro Vivente, e se l'attore interpretasse davvero nuovamente Adrian Toomes, l'alter ego dell'Avvoltoio dopo Spider-Man: No Way Home.

E sebbene ora sappiamo, come ricorda anche CBR, che sì, Keaton darà di nuovo il volto a Toomes, quel che non ci è ancora chiaro è quale versione del personaggio vedremo nel film, se questa sarà la stessa già vista nel MCU, o se si tratterà di una sua Variante.

Quel che è certo è che Jared Leto si è davvero divertito a condividere il set con una star del calibro di Keaton: "Uno degli aspetti più interessanti dell'essere parte di un universo cinematografico più grande è l'opportunità di inserire un sacco di easter egg, e puoi vedere dei personaggi arrivare da altre parti e unirsi alla festa".

Ad esempio "Non mi viene in mente nessuno con cui avrei voluto poter lavorare più di Michael Keaton: è uno dei mei preferiti!".

Intanto, Keaton anticipa su Instagram che c'è ancora del lavoro da portare a termine nei panni del personaggio, e lo fa con una foto di uno studio di registrazione di Los Angeles.

Sarà per i dialoghi aggiuntivi di Morbius?