Morbius: Jared Leto dice addio alla sua barba in preparazione alle riprese

A quanto pare le riprese del cinecomic Sony Morbius, the Living Vampire cominceranno a breve. Ad anticiparlo è la schiuma di barba di Jared Leto. L'attore premio Oscar ha condiviso su Twitter un video in cui si taglia la barba che lo ha accompagnato negli ultimi anni lasciando intendere di prepararsi per il ruolo di Michael Morbius.

Morbius, the Living Vampire sarà diretto dal regista Daniel Espinosa. La sceneggiatura sarà firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama. Il premio Oscar Jared Leto avrà il ruolo del Dottor Michael Morbius, un esperto in chimica che, nel tentativo di curare una letale malattia del sangue, si inietta un siero in fase di sviluppo ottenuto grazie a delle sostanze tratte dai pipistrelli, ottenendo tutti gli aspetti abitualmente associati ai vampiri, tra cui la sete per il sangue umano.

Prossimamente Jared Leto dovrebbe tornare nei panni di un altro villain dei fumetti, il Joker, visto che il ruolo del principe del Marvel nel DC Extended Universe sarebbe ancora suo. Al momento è in lavorazione Joker, con Joaquin Phoenix, che sarà una storia delle origini indipendente dal DC Extended Universe.

