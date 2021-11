Morbius, il nuovo trailer italiano del cinecomic Marvel con Jared Leto

Si vociferava da giorni che un nuovo trailer italiano di Morbius sarebbe stato rilasciato quest'oggi, e ieri era arrivato l'annuncio ufficiale. Diamo un'occhiata più approfondita, allora, a quello che sarà il film Marvel con protagonista Jared Leto.

Il trailer ita inizia mostrandoci la situazione di partenza, una classica origin story da manuale, nella quale troviamo il Dr. Michael Morbius alla disperata ricerca di una cura per la sua malattia. Ma bisogna sempre fare attenzione a ciò che si desidera...

Come recita infatti la sinossi ufficiale del film: "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa".

"Ci sono dei limiti. Devono esserci" sentiamo pronunciare da Martine, il personaggio interpretato da Adria Arjona.

Sarà dunque interessante vedere come Michael riuscirà adesso a gestire questa nuova condizione, e quali dinamiche si verranno a creare tra lui e gli altri personaggi, come ad esempio quello interpretato da Michael Keaton, la cui presenza nel film aveva fatto e continua a far discutere in virtù del suo essere già apparso in Spider-Man: Homecoming nei panni dell'Avvoltoio a.k.a. Adrian Toomes.

Interpreterà forse lo stesso personaggio anche in questo caso? "Le risposte arriveranno" aveva commentato l'attore. E a noi non resta che attendere che arrivino.

Morbius uscirà nelle sale italiane nel 2022.