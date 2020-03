Morbius: la doppia identità di Jared Leto svelata nel poster

Locandina di Morbius

La duplice identità di Jared Leto è stata svelata nel primo suggestivo poster di Morbius diffuso da Sony. Morbius seguirà le orme delle hit Venom e Spider-Man: Un Nuovo Universo andando ad ampliare lo Spider-Man Extended Universe con un nuovo focus su uno dei suoi villain.

Il poster di Morbius lanciato da Sony Pictures suggerisce la trasformazione del personaggio nel vampiro vivente che i fan del fumetto originale conoscono e amano. IL poster, in bianco e nero, mostra un primo piano del volto di Jared Leto che inizia a rivelare la trasformazione nella bestia insita in lui. La forma di vampiro per adesso viene solo suggerita dall'occhio rosso e dalle zanne che fanno capolino al posto dei denti.

In Morbius Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che dovrebbe uscire il 31 luglio.