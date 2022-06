Moon Knight, Oscar Isaac sul ruolo Marvel: "Non capivo se accettare fosse una scelta stupida o brillante"

Oscar Isaac ha ricevuto un ottimo riscontro per la sua performance attoriale nella serie Marvel Moon Knight, ma all'inizio non sapeva proprio se accettare o meno il ruolo.

La star di Moon Knight Oscar Isaac ha raccontato quanto sia stato difficile prendere una decisione in merito all'accettare o meno il ruolo del protagonista nella serie Marvel di Disney+.

Durante il segmento Drama Actor Roundtable dell'Hollywood Reporter, come riporta anche IndieWire, l'attore ha parlato con i colleghi Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Quincy Isaiah e Brian Cox (tre dei quali anch'essi parte del MCU) della serie di Disney+ Moon Knight, di come lo abbia percepito come un notevole rischio per la sua carriera, e di quanto complicato sia stato per lui prendere un decisione in merito quando gli fu proposta la parte.

"Moon Knight mi sembrò un rischio. Non riuscivo a pensare ad altro se non a quanto sarebbe stato imbarazzante indossare il mantello da supereroe, mettersi lì e dire 'Oh Mio Dio, lo sto davvero facendo!'. Credevo che sarei colato a picco [con questo ruolo]".

Questo perché, avendo già preso parte a grandi francise come quello di Star Wars e degli X-Men, Isaac si chiedeva se fosse in grado di trovare un buon equilibrio tra arte e necessità di far soldi: "E il trucco era... Posso fare entrambe le cose?" si chiese infatti.

"Puoi inserirci le cose più contano per te, le ragioni che ti fanno svegliare al mattino e pensare 'Che bello andare a lavoro', e non solo 'Ok, devo farlo per portare il pane a casa'?" ha poi continuato "E questa mi era sembrata una buona opportunità, anche perché si ttrattava di TV, e sul piccolo scherma sembra si corrano molti più rischi, e quindi in linea con un progetto bizzarro che era sui supereroi, ma anche una serie tv di genere".

"Ma all'inizio continuavo a chiedermi 'Sto facendo una cosa stupida? O è davvero brillante?'. Arrivare a una decisione è stato un vero tormento" ha concluso.