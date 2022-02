Moon Knight: il premio Oscar F. Murray Abraham sarà un antico dio egizio

IGN svela la partecipazione dell'attore premio Oscar F. Murray Abraham nella serie Moon Knight, dove affiancherà Oscar Isaac e Ethan Hawke, come voce di un'antica divinità egizia.

Il cast di Moon Knight ospita il premio Oscar F. Murray Abraham in un ruolo davvero azzeccato, quello di un antico dio egizio che irromperà nella serie Marvel, prossimamente in arrivo su Disney+.

Moon Knight: una scena

Anche se manca la conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza di F. Murray Abraham come voce de dio egizio Khonshu è stata svelata da IGN con la pubblicazione di alcune foto. Nella didascalia di una delle foto si legge: "Oscar Isaac nei panni di Steven Grant e Khonshu (doppiato da F. Murray Abraham) nella serie Marvel Studios Moon Knight".

Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto.

Moon Knight, Oscar Isaac: "All'inizio non volevo interpretare il ruolo"

Il progetto prodotto per la piattaforma di Disney+ ha come star Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi.

Moon Knight approderà su Disney+ a partire dal 30 marzo.