Moon Knight, Oscar Isaac: "All'inizio non volevo interpretare il ruolo"

Oscar Isaac ha svelato che, in un primo tempo, non aveva intenzione di accettare l'offerta di Marvel per interpretare il protagonista di Moon Knight.

La prima reazione di Oscar Isaac di fronte all'offerta di Marvel per interpretare il protagonista della serie Disney+ Moon Knight non è stata di gioia. L'attore non era affatto convinto di calarsi nel ruolo dell'oscuro personaggio.

Moon Knight: una scena

Come ha recentemente rivelato a Empire Magazine, l'istinto iniziale di Oscar Isaac è stato quello di rifiutare il ruolo di Marc Spector.

Di fronte alla chiamata dei Marvel Studios, Isaac ha confessato che il suo istinto gli aveva suggerito di rifiutare. Questo accadeva nel 2020 e sulla scia dei suoi recenti progetti l'attore era affaticato dalla prospettiva di un progetto di studio ad alto budget. Aveva appena recitato in un cinecomic, X-Men: Apocalypse, per poi passare alla trilogia finale di Star Wars. In retrospettiva, nessuna di queste esperienze si è rivelata particolarmente positiva per Isaac. L'attore ha descritto le riprese di X-Men come "strazianti" perché ha trascorso il tempo "rivestito di colla, lattice e con indosso un abito da 20 chili" tanto da ammettere: "Mi sembrava di camminare con un sarcofago addosso."

Non deve perciò sorprendere la sua prima reazione di fronte all'offerta di Marvel:

"La mia prima risposta è stata, 'No, non voglio tornare in quel tipo di situazione. L'ho già fatto. L'ultima cosa che voglio è essere su un set enorme, pensando 'Cosa ci faccio qui ?'"

Ma al di là del timore di trovarsi incastrato dentro l'ennesimo costume da supereroe, Oscar Isaac aveva una visione precisa sul tipo di lavoro che cercava. Dal punto di vista creativo, voleva allontanarsi dai meccanismi di Hollywood aderendo a progetti più piccoli e artigianali:

"Spesso in questi grandi film sembra di costruire un aereo sulla pista. L'idea di tornare a film 'fatti a mano', studi sui personaggi... Volevo disperatamente ritrovare quella sensazione".

Moon Knight: il video delle reazioni di Oscar Isaac ed Ethan Hawke al trailer

Alla fine Oscar Isaac si è convinto ad accettare Moon Knight perché lo ha sentito "artigianale. ed è il primo studio su un personaggio di Marvel fin dai tempi di Iron Man. In più ho pensato, 'Forse posso dirottare questa cosa a mio vantaggio. Forse questa è l'occasione per fare qualcosa di fottutamente pazzo rivolto al grande pubblico."