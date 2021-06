Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!: Disney+ svela il primo trailer

Mike e Sulley star del primo trailer della serie Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, in arrivo su Disney+ dal 2 luglio.

Disney+ ha pubblicato il primo trailer della serie Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, che proseguirà le avventure dei personaggi del film Pixar del 2001 Monsters & Co. Nuovo focus sulla società dei mostri che vivono dietro la porta del vostro armadio.

Come ricorderanno i fan, la fine del film originale ha visto Monsters, Inc. passare all'uso delle risate dei bambini per produrre energia abbandonando le urla. Nella serie tv vedremo il mondo dei mostri adattarsi al nuovo status quo.

Ben Feldman guida il cast vocale di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! nei panni di Tylor Tuskmon, un mostro dedito a spaventare i bambini che si ritrova a lavorare per conto del Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT). Nel cast vocale originale troviamo, inoltre, Mindy Kaling, Henry Winkler, Alanna Ubach, oltre a Billy Crystal s John Goodman che tornano nei ruoli di Mike Wazowski e James P. "Sulley" Sullivan. Il duo adesso guida la compagnia, con Sulley nel ruolo di CEO costretto a insegnare a mostri spaventosi a essere divertenti, impresa non facile.

Prodotta da Disney Television Animation, la serie è stata sviluppata dal veterano dell'animazione Disney Bobs Gannaway, che è anche executive producer. Il nominato all'Academy Award Sean Lurie (Testa o cuore) è il produttore, mentre Kat Good e Steve Anderson sono i supervising directors. Il compianto Rob Gibbs ha inoltre diretto alcuni dei primi episodi della serie.