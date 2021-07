Monsters & Co. La serie - Lavori in corso, il cast racconta la realizzazione

Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! - un'immagine di Sulley e Mike

C'erano una volta gli spaventatori. Fieri dipendenti della Monsters & Co. incaricati di intrufolarsi nelle camerette dei bambini per spaventarli e far scatenare l'energia che deriva dalla loro paura. Questo finché Sulley e Mike, i protagonisti del film Pixar del 2001 non hanno fatto comprendere un aspetto non indifferente: che le loro risate riescono a produrre un quantitativo ancora più elevato di energia. È da questa consapevolezza che parte la serie Disney+ che è sequel di quel film, in cui il protagonista Tylor Tuskmon è un giovane nuovo spaventatore che si ritrova a subire le ripercussioni di quel profondo cambiamento nell'azienda, ora controllata proprio da Mike e Sulley, e adattarsi suo malgrado ad agire da pagliaccio per far ridere i bambini piuttosto che terrorizzarli.

Del nuovo progetto, Monsters & Co. La serie - Lavori in corso ci hanno parlato i protagonisti, il ricco cast vocale che comprende il ritorno di Billy Crystal e John Goodman nei panni di Mike Wazowski e James P. Sullivan, la new entry protagonista Ben Feldman che dà vita a Tylor, Mindy Kaling che doppia la sua migliore amica Val Little, e un'altra importante aggiunta come Henry Winkler, che dona la voce a Fritz, il capo amichevole e sbadato di Tylor nella sezione in cui viene accolto in azienda.

Mike e Sulley, back in action

Uno dei motivi che ci portavano ad attendere con ansia la serie sequel di Monsters & Co., dopo il prequel di qualche anno fa, era di ritrovare ancora una volta Billy Crystal e John Goodman nei panni della bizzarra coppia formata dal temibile spaventatore Sulley e il suo buffo assistente Mike. "Adoro essere di nuovo Mike" ha detto Crystal confermando quanto anche loro siano legati a questi personaggi, "mi sono divertito da morire con John nei primi due film ed è fantastico avere avuto la possibilità di fare di nuovo coppia per la serie." Ma per i due doppiatori di questa amata coppia di personaggi Pixar è anche importante vedere cosa accade loro dopo gli eventi del film.

"La gente mi ha sempre chiesto cosa accade dopo" ha dichiarato John Goodman e lo conferma Billy Crystal, che percepisce la serie come una evoluzione naturale di quella storia: "è il giorno dopo la fine del film, non lo percepisco come un seguito, ma come se la storia continuasse semplicemente." Ma come li ritroviamo? "Ora sono al comando e raccolgono risate, non più spaventi. Sulley è il più intelligente dei due, ma Mike pensa di essere quello che decide le cose. " Ma il mostro verde con un occhio solo ha le sue "responsabilità" e alla fine di alcuni episodi lo vediamo insegnare agli altri mostri come essere divertenti. "Ed è stato fantastico inventarsi quelle situazioni e cercare di essere divertente, perché Mike in realtà non lo è."

Benvenuto Tylor

Se ritrovare Mike e Sulley è come incontrare di nuovo vecchi amici, non mancano le aggiunte al cast di pittoreschi mostri della serie, primo su tutti Tylor Tuskmon, nuovo assunto con velleità di spaventatore che si trova a doversi reinventare per adattarsi alla nuova linea guida dell'azienda. "ero terrorizzato all'idea di unirmi a questo cast" ha spiegato il suo interprete Ben Feldman, "è come se qualcuno mi avesse spinto con forza in una stanza alla quale non appartengo. La sua amica è Val, che la sua interprete Mindy Kaling ha descritto come "un'entusiasta, seria e pura, mentre di solito interpreto dei sociopatici. Mi piace come appare visivamente e la sua palette di colore è fantastica, trovo che i rosa e arancioni siano adatti alla sua personalità."_

Henry Winkler è un'altra aggiunta importante al cast della serie, considerando il quantitativo di ruoli iconici a cui ha dato vita nella sua carriera. "Una cosa che ho imparato" ha spiegato, "è che quello che non è su carta non si riesce a creare in scena. E Bobs Gannaway ha aggiunto una mole impressionante di dettagli allo script della serie." Ma l'interprete dell'amatissimo Fonzie sente che c'è molto di lui anche nel nuovo personaggio, Fritz: "penso di essere una combinazione dei due e sono sicuro che Fonzie guarderebbe Fritz in tv, che ha già la tv pronta per guardare la serie."

L'importanza di ridere

Mai come nel periodo che stiamo vivendo l'idea di far ridere è importante. "È un momento incredibile per parlare di come la commedia sia quello di cui abbiamo bisogno per unire le persone" ha detto Ben Feldman che ha sottolineato come la mission di questa serie sia perfetta per il periodo. "Inoltre" ha aggiunto Billy Crystal, "è importante che sia una serie che tutta la famiglia può guardare insieme, non potrebbe esserci momento migliore per farlo", ma è anche "un luogo fantastico in cui fuggire" secondo John Goodman, "là fuori c'è un fantastico mondo dell'immaginazione ed è un posto magnifico in cui fare una vacanza."