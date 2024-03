Monsters & Co. - La serie, Sulley e Mike nel trailer della Stagione 2

Disney ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, che debutterà in primis su Disney Channel il prossimo 5 aprile, a tre anni di distanza dall'arrivo della prima stagione.

Il trailer vede il protagonista Tylor Tuskman reclutato per lavorare in una società rivale. Insieme al trailer, la Disney ha confermato che la nuova stagione debutterà su Disney Channel il 5 aprile, con due episodi inediti. Ogni sabato successivo verranno rilasciati altri due nuovi episodi, fino a quando l'intera stagione arriverà su Disney+ il 5 maggio.

Oltre ai protagonisti della serie Ben Feldman e Mindy Kaling, la seconda stagione di Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! vedrà ancora una volta il ritorno di John Goodman e Billy Crystal, che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Sulley e Mike. Questa stagione vedrà anche il ritorno di alcuni volti noti del franchise di Monsters & Co. Nathan Fillion, Aubrey Plaza e Bobby Moynihan riprenderanno i loro ruoli da Monsters University del 2013.

Henry Winkler, Lucas Neff e Alanna Ubach torneranno nei nuovi episodi, dopo aver recitato nella prima stagione. Il cast aggiuntivo della stagione comprende Jennifer Coolidge, Rhys Darby, Janelle James, Jenifer Lewis, Ali Wong, Bowen Yang, Paula Pell, Danny Pudi, Cody Rigsby, Jimmy Tatro, Danny Trejo, Joe Lo Truglio e Alan Tudyk.