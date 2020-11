Monster Hunter: i mostri Palico svelati nel trailer internazionale

Un nuovo trailer dell'atteso Monster Hunter, adattamento del popolare videogame interpretato dalla star Milla Jovovich, avrebbe svelato l'aspetto dei mostri Palico.

In linea col il videogame, il design dei Palico, mostrati nel loro habitat naturale, veicola la loro adorabile natura di creature feline.

La sinossi di Monster Hunter racconta infatti che dietro al nostro mondo, ce n'è un altro, popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Grazie al trailer, inoltre, abbiamo anche l'opportunità di vedere Milla Jovovich all'opera con abbigliamento e armi da lei stessa scelte per il personaggio di Artemis. Era stato infatti il regista Paul WS Anderson a spiegare che "sebbene il personaggio di Milla non sia nel videogioco, lei ha scelto la stessa armatura e le stesse armi che usa nel gioco, così ci alcuni aspetti che sono stati trasferiti nella rappresentazione cinematografica. Giocando, ho provato a usare armi diverse e ho scoperto che con quelle spade si uccidono più mostri. Ho pensato che sarebbero state bellissime nelle sequenze d'azione".

Nel cast di Monster Hunter, in uscita il 4 dicembre, anche Ron Perlman, Meagan Good, Diego Boneta, TI Harris e Tony Jaa.