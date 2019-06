Monster Hunter: Milla Jovovich in azione nel trailer leaked!

Milla Jovovich fa la sua comparsa in versione action nel trailer leaked di Monster Hunter, diffuso in rete da uno spettatore.

Primo guardo a Monster Hunter, atteso adattamento con Milla Jovovich, grazie al trailer leaked che ha fatto la sua comparsa in rete. Il trailer in questione, mostrato in anteprima allo Shanghai International Film Festival, è stato registrato da un fan col telefonino ed è finito prontamente su Facebook. Ovviamente la qualità è quella che è, ma i fan che fremono possono dare un primo sguardo alle sequenze action contenute nel trailer leaked di Monster Hunter.

Nel film, ispirato all'omonimo videogioco, Milla Jovovich interpreta il Capitano Natalie Artemis, leader di una squadra d soldati delle Nazioni Unite. Con lei nel cast Diego Boneta, Ron Perlman, Meagan Good e Tony Jaa nel ruolo del villain.

Monster Hunter, diretto da Paul W. S. Anderson, arriverà al cinema nell'estate 2020. Come nel caso del primo Resident Evil, Monster Hunter getterà le basi per un possibile franchise, nel film sono previste ambientazioni desertiche e navi che navigano tra la sabbia. Le creature saranno di dimensioni enormi, alcune persino più grandi di un isolato. I mostri vivranno sotto la sabbia, tra le fonti di ispirazione del progetto spicca Dune. Previsti anche draghi volanti, enormi ragni e altre entità fantastiche. L'epilogo del film mostrerà una battaglia epica ambientata a Los Angeles e la scoperta che le creature sono apparse in cerca di vendetta darà la spinta narrativa giusta per sviluppare il sequel.