Monster Hunter: posticipata al 2021 la data di uscita del film con Milla Jovovich

Monster Hunter, il film con star Milla Jovovich, è stato posticipato al prossimo anno e la nuova data di uscita è il 23 aprile 2021.

La scelta sembra sia legata alla complicata situazione delle sale americane che potrebbero riaprire più tardi rispetto al previsto a causa dei numeri poco rassicuranti per quanto riguarda la gestione dell'emergenza a Los Angeles.

I cinema in California potrebbero infatti riaprire un mese più tardi rispetto al previsto e Sony ha quindi deciso di non rischiare, considerando inoltre che il 4 settembre avrebbe dovuto scontrarsi con A Quiet Place 2.

Monster Hunter è la nuova collaborazione tra il regista Paul W.S. Anderson e l'attrice Milla Jovovich dopo Resident Evil.

Il progetto si ispira al videogioco di Capcom e racconta la storia di un gruppo di militari che vengono trasportati in un nuovo mondo dove affrontano una battaglia per la sopravvivenza contro dei nemici enormi dotati di incredibili poteri.

Il 23 aprile 2021 Monster Hunter si scontrerà co Last Night in Soho del regista Edgar Wright, The Asset e il film animato Ron's Gone Wrong.