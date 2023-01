Dahmer, la madre di una delle vittime: "I premi a Evan Peters tengono viva l'ossessione"

La madre di una delle vittime di Jeffrey Dahmer si è espressa contro Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie di successo di Netflix dopo che Evan Peters ha vinto un Golden Globe all'inizio di questa settimana, affermando che la rappresentazione degli assassini nella cultura pop "mantiene viva l'ossessione".

La madre di Tony Hughes, una delle vittime di Jeffrey Dahmer, ha affermato: "Ci sono troppe persone malate di mente al mondo, e il fatto che degli attori vincano dei premi interpretando degli assassini tiene viva l'ossessione, fa sì che queste persone credano che possono ottenere notorietà."

"È una vergogna il fatto che qualcuno possa prendere la nostra tragedia e guadagnarci su. Le vittime non vedono mai un centesimo. Ecco come ci sentiamo in questi giorni. Evan avrebbe dovuto sfruttare il suo discorso di ringraziamento per nominare le famiglie che ancora soffrono per i crimini di Dahmer, o per chiedere che Hollywood smetta di raccontare storie che glorificano i serial killer", ha concluso la donna.

Dahmer - Mostro: un primo piano di Evan Peters

La star di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer non ha menzionato le vittime o le loro famiglie durante il suo discorso, ma ha ringraziato molte persone legate alla sua vita personale, tra cui la sua stessa famiglia e i suoi amici, il cast, la troupe dello show e il suo creatore Ryan Murphy. Alla fine, ha aggiunto: "Spero sinceramente che qualcosa di buono sia venuto fuori da tutto questo".