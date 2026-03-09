Il mondo di Peter Pan torna in tv: Disney annuncia lo sviluppo della serie live-action "Tink"

L'amato personaggio che ha debuttato nel film animato del 1953 sarà al centro della trama di un nuovo progetto per Disney+.

Disney sembra abbia dato il via allo sviluppo di una serie tv live-action con al centro Campanellino, l'amato personaggio introdotto nel film animato cult Peter Pan.

Il progetto è stato ideato per la piattaforma Disney+ e, attualmente, ha come titolo provvisorio Tink.

I primi dettagli sulla serie Tink

A ideare la storia sono Liz Heldens e Bridget Carpenter, a cui lo studio ha affidato il compito di occuparsi dello show ispirato alla storia scritta da J.M. Barrie.

Campanellino ha debuttato nel 1953 nel film Le avventure di Peter Pan e, nel corso dei decenni successivi, è apparsa in numerosi film e serie tv targate Disney.

Il titolo Tink era già stato utilizzato in precedenza per lo sviluppo di un film live-action che avrebbe dovuto avere come protagonista Reese Witherspoon. Il progetto era rientrato poi in fase di sviluppo nel 2021, tuttavia è stato poi abbandonato in seguito all'uscita di Gary Marsh, che sarà impegnato come produttore in occasione dello show, dal team di Disney Branded Television.

Chi si occuperà dello sviluppo dello show

Heldens e Carpenter hanno collaborato insieme in occasione di Friday Night Lights e sono legate da anni da una grande amicizia. Nel corso degli anni Heldens ha poi lavorato a Mercy, Deception, The Passage, The Orville, The Dropout e Will Trent.

Carpenter, invece, ha fatto parte del team di autori e produttori di 11.22.63, Parenthood, The Red Road, Westworld, e Only Murders in the Building (di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 5).

Attualmente non è stata svelata la trama del potenziale show e sarà interessante scoprire in che modo si lavorerà sul personaggio per adattarlo dal mondo dell'animazione a quello live-action ed è, ovviamente, ancora presto per capire chi potrebbe essere la protagonista. Non resta che attendere per scoprire chi potrebbe essere la protagonista perfetta del racconto.