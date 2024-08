Peter Pan's Neverland Nightmare: il primo trailer della versione horror di Peter Pan è davvero angosciante

È stato diffuso il primo trailer di Peter Pan's Neverland Nightmare, rivisitazione in chiave horror della storia dell'iconico bambino che non voleva crescere, e la clip è a dir poco raccapricciante.

Scott Jeffrey dirige Peter Pan's Neverland Nightmare e il film della Jagged Edge Productions segue Wendy Darling nel tentativo di salvare suo fratello Michael dalle "grinfie del malvagio Peter Pan". A quanto pare, si riunirà anche a Campanellino, che in questa storia contorta verrà mostrata mentre assume eroina, convinta che si tratti di polvere magica.

I dettagli del progetto

Peter Pan's Neverland Nightmare espande il Poohniverse iniziato con Winnie The Pooh: Sangue e miele, versione horror del celebre orsetto del Bosco dei 100 Acri. I prossimi titoli invece saranno Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstrung.

Il protagonista e la fata Trilli in una scena del film d'animazione Le avventure di Peter Pan

Parlando del film, Jeffrey ha detto: "Si tratta di un film dai toni estremamente più cupi rispetto a Winnie The Pooh: Sangue e miele. Visto che si tratta di bambini che vengono rapiti, ci sembrava giusto. Tutti i film del nostro Poohniverse saranno diversi dal precedente".

"Quindi, se uno non fa per voi, forse lo farà il prossimo. Peter Pan è il più cattivo di tutti. È contorto, crudele e astuto".

Il cast è guidato da Megan Placito nel ruolo di Wendy Darling, Peter Desouza-Feighoney nel ruolo di Michael Darling (L'esorcista del Papa), Kit Green nel ruolo di Campanellino, Martin Portlock (Wolf Manor) nel ruolo di Peter Pan, Nicholas Woodeson (Skyfall), Kierston Wareing (Fish Tank), Olumide Olorunfemi (Venom: Let There Be Carnage), Teresa Banham, Charity Kase e Campbell Wallace.

Peter Pan's Neverland Nightmare rientra in un sottogenere di recente tendenza, quello dei film horror con mascotte. Un film horror mascotte è un film che prende un classico dell'iconografia infantile solitamente buono e lo capovolge attraverso la lente contorta del genere horror (solitamente slasher). L'esempio più concreto di questa tendenza oltre che in Winnie the Pooh: Sangue e Miele, si trova in Five Nights at Freddy's e The Mean One.

Guardate il trailer di Peter Pan's Neverland Nightmare qui sotto. Per il momento non è stata indicata una data di uscita.