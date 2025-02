Disney modifica gli avvisi sui contenuti di classici come Dumbo e Peter Pan dopo l'insediamento di Trump

Non c'è pace per i classici Disney. La compagnia torna a modificare gli avvisi sui contenuti di titoli quali Peter Pan e Dumbo, nel contesto di un cambiamento generale nella strategia della ricerca a tutti i costi del politically correct dopo l'insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump.

Come riportato da Axios e confermato da Variety, Disney sta modificando il disclaimer che viene riprodotto automaticamente prima di questi titoli. La versione precedente rilevava che il film "include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di popoli o culture", mentre la nuova versione recita "Questo programma è presentato come originariamente creato e può contenere stereotipi o rappresentazioni negative".

Disney ha aggiunto avvisi sul contenuto per la prima volta nel novembre 2019 prima di film come Dumbo per via delle rappresentazioni razziste presenti nei titoli negli anni '40 e '50. "Questo programma viene presentato come originariamente creato", diceva l'avvertimento in precedenza. "Potrebbe contenere rappresentazioni culturali obsolete."

Disney si adegua ai cambiamenti culturali, ma non mancano le critiche

Nell'ottobre 2020 la Disney ha cambiato la formulazione con un avviso sul contenuto più lungo: "Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e lo sono adesso. Invece di rimuovere questi contenuti, vogliamo riconoscerne l'impatto dannoso, imparare da essi e stimolare il dialogo per creare insieme un futuro più inclusivo. La Disney è impegnata a creare storie con temi ispiratori e ambiziosi che riflettano la ricca diversità dell'esperienza umana in tutto il mondo".

Una scena di Peter Pan

Col nuovo corso introdotto da Donald Trump, che punta a "salvare Hollywood" grazie ad ambasciatori come Sylvester Stallone, Jon Voight e Mel Gibson, la compagnia ha ripristinato l'avviso di contenuto presente fino al 2019.

"Creare un ambiente accogliente e rispettoso per i nostri dipendenti e ospiti è fondamentale per la nostra cultura aziendale e la nostra attività", ha dichiarato il capo delle Risorse Umane di Disney Sonia Coleman. "I nostri valori - integrità, creatività, collaborazione, comunità, inclusione - guidano le nostre azioni e il modo in cui ci trattiamo a vicenda. Oggi desidero fornire un aggiornamento su come i nostri valori sono integrati nei nostri programmi di remunerazione dei leader, in particolare nei nostri Altri fattori di performance (OPF), oltre a condividere parte del lavoro in corso per evolvere la nostra strategia per il talento coerente con questi valori".