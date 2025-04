Monarch, Wyatt Russell anticipa la seconda stagione: "Aspettatevi molti più kaiju"

La star di Monarch: Legacy of Monsters, Wyatt Russell, promette più kaiju per la seconda stagione della serie Apple TV+, garantendo anche più azione e maggiori dettagli sui personaggi.

Dopo aver portato il ruggito dei kaiju sugli schermi Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters si prepara a una seconda stagione ancora più ambiziosa. E a quanto ha rivelato Wyatt Russell, con ancora più kaiju.

Monarch riapre i cancelli ai kaiju

La serie, una delle punte di diamante del servizio streaming, non solo tornerà con una seconda stagione, ma pare stia già gettando le basi per uno spin-off avvolto nel mistero. Nel primo ciclo di episodi, la narrazione ha giocato con il tempo offrendo a Kurt e Wyatt Russell l'opportunità di interpretare lo stesso personaggio - il criptico Lee Shaw - a decenni di distanza. Proprio Wyatt, in un'intervista a Collider, ha lasciato trapelare qualche dettaglio sulla stagione che verrà, accennando a un'invasione di nuove creature colossali: "La seconda stagione è stata interessante da girare perché ci ha permesso di espandere i temi scoperti nella prima. Non so bene cosa posso anticipare e cosa no, ma posso dire che il mistero si fa più profondo. Arrivano più mostri, ed è davvero divertente esplorarli nella storia. Abbiamo cercato di alzare il livello, anche nei rapporti tra i personaggi: le relazioni si intensificano parecchio".

Wyatt Russell in Monarch

Il ritorno della versione giovane di Shaw, dopo la sua trasformazione definitiva nel volto più maturo di Kurt Russell e la prigionia nella Terra Cava, lascia aperti interrogativi intriganti sulla narrazione. L'ultimo episodio della prima stagione si chiudeva con un ritorno di fiamma mostruoso: Skull Island e Kong facevano la loro comparsa nella saga di Apple, promettendo uno scenario tutt'altro che pacifico.

Per quanto riguarda le nuove creature che potrebbero calcare la scena, le fantasie degli autori lasciano spazio a suggestioni da vero MonsterVerse: il co-creatore Chris Black ha dichiarato che vorrebbe introdurre Hedorah, il Mostro dell'Inquinamento, definendolo "uno dei kaiju più terrificanti di sempre", mentre Matt Fraction sogna di inserire Jet Jaguar, l'androide combattente che da sempre divide i fan per la sua natura ibrida. "Non è proprio un kaiju, ma io lo adoro", ha confessato lo sceneggiatore, pronto a scavare nel vasto archivio di Toho per portare nuovi colossi in scena.