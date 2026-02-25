Monarch: Legacy of Monsters 2 promossa o bocciata? Cosa dicono le prime recensioni

Sono arrivate le prime recensioni della seconda stagione della serie, che farà il suo debutto venerdì su Apple TV, e con esse anche il punteggio di Rotten Tomatoes

La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters debutterà in streaming con il primo episodio venerdì prossimo ma è già tempo di primi bilanci con l'arrivo in rete delle prime recensioni.

La serie, che vede protagonisti Kurt Russell e il figlio Wyatt nei panni dello stesso personaggio ma in momenti temporali differenti, era molto attesa dagli appassionati, soprattutto dopo il plauso ricevuto dalla prima stagione.

Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters stagione 2

Il punteggio su Rotten Tomatoes della seconda stagione

I pareri della critica sono quasi tutti molto positivi e con 15 recensioni conteggiate su Rotten Tomatoes, la nuova stagione attualmente si attesta al 80% di pareri favorevoli e quindi è contrassegnata come "Fresh". È probabile che questo punteggio cambi nei prossimi giorni, man mano che altri critici daranno il loro giudizio.

Anche se il punteggio risulta essere leggermente inferiore a quello della prima, che aveva raggiunto un gradimento dell'87%, il risultato è più o meno in linea con il resto dei progetti del MonsterVerse.

Godzilla: King of the Monsters (42%), Godzilla e Kong: Il nuovo impero (54%), Kong: Skull Island (75%), Godzilla vs. Kong (75%), Godzilla (76%), e la serie animata di Skull Island (84%). Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Monarch: Legacy of Monsters 2.

Mari Yamamoto, Anders Holm e Wyatt Russell in Monarch: Legacy of Monsters stagione 2

Cosa vedremo nei nuovi episodi

I nuovi episodi cominciano, sostanzialmente, lì dove era finita la prima stagione. Non tanto con gli eventi relativi a quello che è accaduto nel 2015, quanto con quelli della "postilla" del 2017 a Skull Island con Hiroshi ormai riunito con Kentaro, Tim Keiko, Cate, e May. L'obbiettivo è quello di tornare e studiare Axis Mundi magari recuperando, nel mentre, anche Lee Shaw.

Ma con la Terra Cava e Axis Mundi è meglio non giocare troppo: una cosa che chi guarda la serie sa bene, un monito che i personaggi che la popolano si guardano bene dall'osservare. La missione, ovviamente spericolata, per riportare in superficie Lee si conclude con un successo. Un successo che, però, ha un prezzo: l'emergere di un nuovo Titano.

Quando e dove vedere in Italia la serie

Gli episodi della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters debutteranno venerdì 28 febbraio in streaming su Apple TV. Questa settimana sarà disponibile infatti il primo episodio della nuova stagione con gli altri che seguiranno nelle settimane successive.

Nell'attesa, potete recuperare sempre sintonizzandovi su Apple TV gli episodi della prima stagione.