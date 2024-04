Monarch, Kurt Russell ricorda: 'Appena ho visto mio figlio recitare ho dovuto alzare il livello'

Monarch: Legacy of Monsters ha visto la coppia padre/figlio Kurt e Wyatt Russell interpretare lo stesso personaggio, e a quanto pare il padre ha sentito il bisogno di alzare il livello della propria recitazione proprio dopo aver visto il figlio in azione!

La serie Apple TV+ ha introdotto i due Russell nei panni di Lee Shaw, un colonnello dell'esercito americano coinvolto nelle prime indagini su Godzilla e altri Titani. È stato un colpo di scena divertente, in quanto i fan hanno potuto vedere il padre e il figlio interpretare lo stesso personaggio in momenti diversi, e gli stessi attori hanno potuto inscenare una sana competizione sul set.

Monarch: Legacy of Monsters, una foto della serie

Parlando con Deadline, Kurt Russell ha raccontato che lui e il figlio hanno lavorato con troupe e programmi diversi durante la produzione dello show, e il programma di lavoro parallelo ha permesso a Kurt di vedere di più suo figlio Wyatt in azione: "Stavamo lavorando con due troupe diverse e mi sono detto: 'Vado a vedere cosa sta facendo il gruppo di Wyatt'", ha esordito Kurt. "È stato affascinante per me, perché per la prima volta, guardavo mio figlio, che conosco da sempre, come attore".

Proseguendo, Kurt ha rivelato di aver dovuto alzare il proprio livello di recitazione dopo aver osservato Wyatt: "L'avevo già osservato in passato, ero stato sui suoi set e altro, ma in qualità di padre. Ora stavo improvvisamente assistendo alla creazione di questo personaggio di cui sarei stato la versione più anziana. Ed è stato davvero affascinante".

Kurt ha poi spiegato che anche le sue capacità recitative dovevano subire un miglioramento: "Mi sono ritrovato a guardare questo attore e ricordo di aver pensato: 'Cazzo, amico, questo tizio è bravo. È meglio che mi dia da fare, perché non può andare male quando si arriva alla mia parte'".

Monarch: Legacy of Monsters, ecco come Kurt e il figlio Wyatt Russell interpretano lo stesso personaggio

Monarch: Legacy of Monsters tornerà con la Stagione 2

Svelando il rinnovo della serie, Morgan Wandell, a capo di Apple TV+, ha dichiarato che la serie è stata un successo perché è riuscita a lasciare un segno indelebile negli spettatori: "Monarch: Legacy of Monsters ha lasciato un segno indelebile nei cuori, nelle menti e nell'immaginazione degli spettatori in tutto il mondo, guidati dalla brillantezza di Chris, Matt, Kurt, Wyatt e del cast e del team creativo di incredibile talento. Non potremmo essere più entusiasti per gli spettatori che, non solo avranno l'opportunità di vivere ancora più eventi elettrizzanti nella seconda stagione, ma anche di affrontare nuovi viaggi epici e nuovi nel franchise, mentre espandiamo il Monsterverse della Legendary".