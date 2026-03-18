Monarch: Legacy of Monsters 2, perché l'ultima rivelazione sta confondendo i fan

Monarch: Legacy of Monsters ha introdotto un nuovo elemento di confusione nella storia di Mothra all'interno del Monsterverse della Legendary.

Una breve scena dell'episodio 3 della seconda stagione della serie Apple TV ha offerto una serie di interessanti easter egg, tra cui quelli a James Conrad di Kong: Skull Island, King Ghidorah e Mothra.

La furia del re dei Kaiju Gozdilla nella seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters

La storia di Mothra nel MonsterVerse

Tra Godzilla II - King of the Monsters e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il Monsterverse è riuscito a costruire una ricca tradizione attorno alla sua interpretazione dell'antico guardiano dell'umanità.

King of the Monsters ha rivelato come Monarch sia venuto a conoscenza dell'esistenza di Mothra, con il film del 2024 che ha poi introdotto un colpo di scena, confermando che c'era un altro uovo di Mothra di cui Monarch non era a conoscenza. Ora, è possibile che ci siano altri aspetti della storia che i film su Godzilla e Kong non hanno ancora approfondito.

Kurt Russell in Monarch: Legacy of Monsters stagione 2

La rivelazione dell'ultimo episodio di Monarch: Legacy of Monsters

Mentre May sta esaminando i fascicoli del Monarch a cui APEX ha accesso nell'episodio 3 della seconda stagione, viene mostrata una breve inquadratura su uno contrassegnato con la dicitura "Titanus Mosura". La data e il luogo indicati accanto al nome sono il 6 aprile 2001 e New York City. Ciò suggerisce che nel 2001 a New York City si sia verificato un evento legato a Mothra.

Si tratta di un dettaglio sorprendente, dato che non corrisponde a quanto il MonsterVerse ha finora rivelato sulla scoperta di Mothra. È noto che l'uovo di Mothra che si è schiuso all'inizio di Godzilla: King of the Monsters è stato scoperto dalla Monarch in Cina nel 2009.

Ciò indica che, in qualche modo, APEX Cypernetics è venuta a conoscenza della presenza di Mothra nel Monsterverse otto anni prima che Monarch la trovasse nel tempio nella provincia cinese dello Yunnan. APEX, che è più orientata alla tecnologia che all'esplorazione, sarebbe un candidato improbabile per la scoperta di Mothra.

Cosa cambia adesso nel MonsterVerse?

Monarch (e APEX) potrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di Mothra da anni, ma non hanno visto l'uovo fino al 2009. È possibile che nel 2001 sia stato scoperto un indizio, che potrebbe avere o meno a che fare con la madre e la nonna della dottoressa Ilene Chen, entrambe agenti di Monarch.

Dato che lei e la sua famiglia sono essenzialmente la versione del MonsterVerse delle Twin Fairies, la loro storia familiare è intrecciata con quella di Mothra. APEX o Monarch potrebbero averli cercati a New York City in quel periodo. Questo potrebbe essere stato uno dei tanti passi nel lungo viaggio verso il ritrovamento dell'uovo di Mothra nel 2009.

In alternativa, potrebbe esserci un altro uovo di Mothra là fuori nel Monsterverse. Anche se è vero che sembra improbabile, rientra nel regno delle possibilità, dato che ce ne sono stati almeno due attivi contemporaneamente.