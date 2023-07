Modalità aereo stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità della commedia con Lillo

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Modalità aereo: cast e trama della commedia con Paolo Ruffini

Stasera, 18 luglio, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda Modalità aereo, una commedia del 2019 diretta da Fausto Brizzi. Il regista ha firmato la sceneggiatura con Herbert Simone Paragnani. La colonna sonora è stata composta da Bruno Zambrini. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Modalità aereo: un'immagine promozionale del film

Modalità aereo: Trama

Diego è un imprenditore di successo, affascinante e ricco e la sua vita dipende dal suo cellulare, ovviamente di ultima generazione. Ivano invece è un inserviente, pulisce i bagni dell'aeroporto, non è bello, ne' ricco ne' famoso. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo, Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. Ivano lo trova... ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Quelle fatidiche ore trascorse in "modalità aereo", cambieranno per sempre le loro vite.

Modalità aereo: una sequenza del film con Paolo Ruffini

Modalità aereo: Curiosità e nostre interviste

Modalità aereo è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 21 febbraio 2019 grazie a 01 Distribution.

Il film è stato girato in Italia (in Toscana e a Roma) e in Olanda, precisamente ad Amsterdam.

Intervistati da Movieplayer Paolo Ruffini e Lillo hanno detto: "Ci candidiamo come nuovi Batman e Due Facce"

Fausto Brizzi ha paragonato Caterina Guzzanti e Violante Placido a Poison Ivy e Catwoman.

Modalità aereo: Dino Abbrescia in una scena

Modalità aereo: Interpreti e personaggi

Modalità aereo: Paolo Ruffini e Dino Abbrescia in una foto

Modalità aereo: Recensione e Trailer

La nostra recensione di Modalità aereo