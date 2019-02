Modalità Aereo: intervista a Fausto Brizzi: "Caterina Guzzanti e Violante Placido, come Poison Ivy e Catwoman

Diego Gardini (Paolo Ruffini), imprenditore che vive nel lusso grazie all'azienda vinicola di famiglia, dimentica il cellulare nel bagno dell'aeroporto e, ignaro, parte per l'Australia. Non sa che due addetti alle pulizie (l'esplosiva coppia formata da Lillo e Dino Abbrescia) hanno trovato il telefono e stanno per dare il via a una tempesta social di proporzioni apocalittiche. In questa intervista a Fausto Brizzi, che torna sul grande schermo dopo Poveri ma ricchissimi e che sembra aver messo molto della propria vita personale in Modalità Aereo, abbiamo parlato anche del suo rapporto con i social.

Dopo due anni di indagini e gogna mediatica in seguito alle accuse di molestie sessuali rivolte da dieci aspiranti attrici tramite la trasmissione Le Iene, archiviate dalla Procura di Roma, Fausto Brizzi riflette su quanto la reputazione di una persona, in questo caso l'imprenditore interpretato da Paolo Ruffini, possa essere rovinata da un momento all'altro per colpa di voci false. Non è certamente un caso. Caterina Guzzanti, che ha il ruolo di Maria, moglie di Ivano (Lillo), che, tramite il cellulare dell'imprenditore, sta scrivendo cose assurde su Twitter causandone la condanna pubblica, si interroga a sua volta sul ruolo che i social hanno oggi nelle nostre vite: "Ormai abbiamo metabolizzato un'autocritica e un'autocensura che vengono dal sapere già quali saranno i commenti a ciò che dirai. A volte quindi è meglio non dire niente, ci sono delle opinioni che è meglio non esporre. A me capita spesso: penso una cosa e contemporaneamente sento già l'odio delle galline e degli haters, che ti puoi guadagnare con qualsiasi dichiarazione, anche la più stupida. C'è una passione per l'aggressione: se uno scrive in maniera arrabbiata sicuramente è sincero e ha ragione, invece chi usa le buone maniere è una persona losca con dei secondi fini."

Nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Modalità Aereo - è raccontato anche il valore dell'amicizia, che non si può comprare, ma va guadagnata con la fiducia e, a volte, si ottiene semplicemente perché l'altra persona, vedendoci in difficoltà, ha un moto di gentilezza e ci viene in aiuto, proprio come fa il personaggio interpretato da Violante Placido, Linda, una hostess che, nonostante Gardini la tratti malissimo, lo aiuta comunque: "A volte con le persone che abbiamo più vicino ci ritroviamo incastrati in un ruolo, a causa del modo in cui ci vedono. Con qualcuno che ci conosce meno abbiamo una seconda chance, anche di essere qualcosa di diverso, che ti appartiene lo stesso e che magari capisci dopo."

Fausto Brizzi vorrebbe dirigere Batman!

A proposito di essere qualcosa di diverso: nella rubrica telefonica di Diego Gardini c'è anche il numero di Ben Affleck: visto che l'attore ha appena rinunciato al ruolo di Batman, possiamo proporre Paolo Ruffini come nuovo Bruce Wayne, dato che in Modalità aereo è un magnate raffinato e fascinoso? Secondo Fausto Brizzi: "Penso che Ruffini per interpretare Bruce Wayne darebbe tutto quello che ha: venderebbe le case, la collezione di VHS, credo che ne abbia più di qualsiasi persona al mondo, farebbe qualsiasi cosa. Non lo sapete, ma Ruffini è completamente tatuato con personaggi dei fumetti: ogni volta glieli abbiamo dovuti cancellare. Su una spalla ha anche Corrado e sull'altra Arnold. Paolo firmerebbe qualsiasi cosa pur di fare un film tratto da un fumetto. Se mi dessero la regia farei fare Poison Ivy a Caterina Guzzanti e Catwoman a Violante Placido."

La video intervista a Fausto Brizzi, Caterina Guzzanti e Violante Placido su Modalità Aereo