Modalità aereo: il film con Lillo e Caterina Guzzanti stasera su Rai1 in prima visione

Lillo e Caterina Guzzanti torneranno domani su Amazon Prime Video con LOL ma intanto piombano stasera su Rai1, alle 21:25, con Modalità aereo, commedia, in onda in prima visione in chiaro, diretta nel 2019 da Fausto Brizzi.

Modalità aereo: una scena del film

Ed è proprio il regista a raccontare in fondo un po' se stesso (e i mesi vissuti sotto i riflettori per via delle accuse di molestie sessuali, da cui è stato poi assolto) nel suo protagonista Diego (Paolo Ruffini), imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo. Il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito.

I due inservienti Ivano (Lillo) e Sabino (Dino Abbrescia), maltrattati in precedenza dall'arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo...

Nel cast, oltre ai già citati, anche Caterina Guzzanti, Violante Placido, Luca Vecchi e Sabrina Salerno.