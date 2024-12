Tom Cruise protagonista nel prossimo film di Alejandro González Iñárritu: ecco la data di uscita

Il prossimo film di Alejandro González Iñárritu, con Tom Cruise nel ruolo principale, ha finalmente una data di uscita. Le riprese del film, attualmente intitolato Judy, sono iniziate lo scorso novembre e riprenderanno a gennaio. Warner Bros. ha ufficializzato la data di uscita: il film arriverà nelle sale il 2 ottobre 2026.

Cruise, che interpreterà il protagonista, fa parte di un cast corale che include nomi come Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde.

Al momento, non si conoscono molti dettagli sulla trama, se non che Cruise avrà un ruolo centrale. Stando alle informazioni trapelate, il film di Iñárritu racconta la storia di "l'uomo più potente del mondo, impegnato in una missione frenetica per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità, prima che il disastro che ha scatenato distrugga tutto."

Iñárritu ha co-scritto la sceneggiatura nel 2023 insieme agli sceneggiatori di Birdman, Nicolas Giacobone e Alexander Dinelaris, e alla scrittrice Sabina Berman. Questo sarà il primo film di Cruise da quando ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery a gennaio. Il suo ultimo progetto con lo studio risale al 2014, con Edge of Tomorrow. In tempi recenti, Cruise avrebbe dato segnali di interesse per un possibile sequel del film, dove aveva recitato al fianco di Emily Blunt.

Edge of Tomorrow: arriva il sequel?

In una recente intervista con Empire, Doug Liman, regista di Edge of Tomorrow, ha parlato della possibilità di un sequel del film, scritto da Christopher McQuarrie. La trama originale racconta le vicende del tenente William Cage, un militare costretto a rivivere le stesse 24 ore in un ciclo temporale, nel tentativo di fermare un'invasione aliena.

Edge of Tomorrow - Senza domani: Tom Cruise ed Emily Blunt in una scena

Nel 2016, fu annunciato un sequel di Edge of Tomorrow - Senza domani, scritto da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse. Tre anni dopo, nel 2019, il progetto passò nelle mani di Matthew Robinson, con il titolo Live Die Repeat and Repeat. Doug Liman ha recentemente dichiarato: "Con Tom Cruise continuiamo a parlarne. Amiamo quel mondo. Non so quanto tempo sia passato tra i vari Terminator di James Cameron, ma all'epoca sembrava davvero tanto. Io e Tom lo abbiamo rivisto due mesi fa, perché non lo vedevo da dieci anni. Ho pensato: 'Wow, quello è davvero un buon film'".