Mission Impossible Dead Reckoning, il regista: 'Non voglio deludere i fan del franchise'

Christopher McQuarrie ha dichiarato di non dare nulla per scontato anche giunti al settimo film e che non vuole deludere i fan del franchise.

Dopo le prime entusiastiche recensioni di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte uno, Christopher McQuarrie non vuole cantare vittoria, anche perché ha tutta l'intenzione di non deludere i fan del franchise.

"Non do per scontata la mia posizione. Non do per scontata la partecipazione del pubblico. Quando stavamo realizzando Top Gun: Maverick, non davo per scontato che la gente amasse quel film o che fosse un'istituzione culturale di 35 anni fa. Lo guardavo con un occhio molto sospettoso e cinico nei confronti della tendenza di Hollywood a farne una questione di soldi", ha detto McQuarrie.

"Quindi, tutto quello che faccio è controllarmi costantemente e ricordarmi che non importa cosa hai fatto prima, questo è quello che stai facendo ora. Sono terrorizzato dal risultato di Dead Reckoning, che vive all'ombra di Fallout, che a sua volta viveva all'ombra di Rogue [Nation], di Ghost [Protocol] e di tutti gli altri film che lo hanno preceduto. Non voglio deludere il franchise. Sono più spaventato ora di quanto non lo fossi nella mia prima missione".

McQuarrie ha debuttato nel franchise con Tom Cruise con Mission: Impossible - Rogue Nation e da lì è sempre stato sceneggiatore e regista dei successivi, come lo sarà anche per la Parte due in arrivo nel 2024.