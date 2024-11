Mission: Impossible, clamoroso: Tom Cruise ha già scelto questo celebre attore come suo successore?

Secondo gli ultimi rumor, Cruise avrebbe già chiaro in mente un attore ben preciso come suo successore all'interno della saga action

Pochi giorni fa era stato riportato che Mission: Impossible - The Final Reckoning potrebbe essere davvero l'ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, cosa che l'attore non ha ancora confermato, ma se così fosse, allora molto probabilmente resterà come produttore e sceglierà personalmente il suo successore.

Secondo quanto riportato adesso dal noto sito di scoop, The InSneider, Cruise vorrebbe Glen Powell, che ha già preso sotto la sua ala sul set di Top Gun: Maverick, per sostituirlo e guidare il franchise in futuro. Funzionerà? Chi lo sa. L'agenda di Powell sarà libera una volta completate le riprese di The Running Man di Edgar Wright a dicembre.

Recentemente, il giovane attore è stato richiestissimo, tanto da renderlo uno dei più ambiti a Hollywood. Il successo di Top Gun: Maverick, Tutti tranne te e Hitman gli ha aperto molte porte. Di recente lo abbiamo visto nel blockbuster estivo Twisters mentre prossimamente sarà protagonista dei prossimi film di J.J. Abrams, quello già citato di Edgar Wright e di John Patton Ford.

Sarà l'ultima volta di Ethan Hunt?

In precedenza era stato riferito che la Paramount voleva promuovere The Last Reckoning come il film "finale" del franchise di Mission: Impossible come parte di una strategia mirata per aumentare l'interesse del pubblico verso la nuova pellicola. Cruise avrebbe rifiutato questo piano e avvertito lo studio di non promuoverlo come tale.

Mission: Impossible 8 sarà "diverso" dai precedenti capitoli: "Il pubblico ne sarà scioccato"

Parlando al Sydney Morning Herald, la star del franchise aveva dichiarato di voler continuare a realizzare altri capitoli di Mission: Impossible fino all'età di Harrison Ford (80 anni) con Indiana Jones. Cruise ha compiuto 62 anni il 3 luglio 2024.

"Harrison Ford è una leggenda; spero di continuare ad andare avanti, ho ancora altri 20 anni per raggiungerlo", aveva detto Cruise. "Spero di continuare a fare 'Mission: Impossible' fino alla sua età". Mission: Impossible - The Final Reckoning uscirà nelle sale il 23 maggio 2025.