Mission: Impossibile, in arrivo uno spin-off? Il regista spiega perché non accadrà mai

Mission: Impossible - The Final Reckoning magari potrebbe aver concluso il franchise d'azione guidato da Tom Cruise dopo tre decenni dopo otto pellicole in totale, ma nonostante la saga abbia avuto un innegabile successo al botteghino, non c'è mai stato uno spin-off e il regista Christopher McQuarrie ha spiegato perché probabilmente non verrà mai realizzato.

Parlando con il New York Times, McQuarrie ha illustrato i problemi significativi che un eventuale spin-off di Mission: Impossible comporterebbe, suggerendo che dovrebbero essere apportati dei cambiamenti importanti per farlo funzionare.

Oltre alla saga cinematografica principale che richiede un "tipo di regia molto specifico" per rendere credibile ogni capitolo, McQuarrie è convinto che i film non funzionerebbero senza il personaggio di Cruise, Ethan Hunt, o la sua attuale squadra della IMF.

Non esiste Mission: Impossibile senza Tom Cruise

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise, Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff

"Una delle cose che amo di Ethan e dei suoi amici è che sono una squadra. Sono tutti personaggi fantastici, ma se li si dividessimo o li togliessimo dalla storia, si perderebbero due cose: l'impatto che Ethan Hunt ha sul franchise in termini di scene spettacolari e si perderebbe anche la squadra", ha dichiarato.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena d'azione

Sebbene McQuarrie non escluda del tutto la possibilità di uno spin-off, è assolutamente convinto che l'assenza di Ethan e della sua squadra ne danneggerebbe la credibilità tra i critici e i fan, rendendo necessario optare per un reset totale. "Non sarebbe più il Mission: Impossible che conosciamo", ha spiegato. "Questo non vuol dire che qualcuno non potrebbe inventare un nuovo Mission: Impossible. Avendo lavorato ad alcuni di essi, tutto quello che posso dire: 'Buona fortuna'".

Sebbene The Final Reckoning non abbia convinto quanto i precedenti capitoli del franchise (su queste pagine potete leggere la nostra recensione), il film è stato in gran parte ben accolto e visto come un giusto commiato per Ethan Hunt. Sebbene Cruise abbia lasciato intendere che il film sarà l'ultimo di Mission: Impossible, le sue co-star non credono che sarà la fine, con Angela Bassett che ha già suggerito che Cruise ha "in mente di fare ancora un'altra corsa".