Mission: Impossible 8 potrebbe essere l'ultimo della saga ma... Tom Cruise è d'accordo?

Con l'arrivo di Mission: Impossible 8 previsto nel 2025, Paramount Pictures sembra suggerire che questa nuova avventura potrebbe essere l'ultima per il personaggio iconico di Tom Cruise, l'agente segreto Ethan Hunt. Ma... cosa ne pensa il celebre attore?

Mission: Impossible 8 potrebbe essere l'ultima corsa di Ethan Hunt?

Un recente rapporto di The Hollywood Reporter rivela che lo studio starebbe considerando di rendere Dead Reckoning Part Two, il titolo del nuovo Mission: Impossible 8 l'episodio finale del franchise, conclusione di una saga durata quasi trent'anni e di una carriera costruita anche su alcune delle acrobazie più iconiche della storia del cinema.

Una scena di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

Il settimo capitolo, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, ha visto un'accoglienza calorosa con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, ma al botteghino ha guadagnato meno rispetto alle aspettative per una serie così amata, incassando 570 milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 200 milioni di dollari. Il margine di profitto, quindi, potrebbe essere stato più sottile di quanto ci si aspettasse, motivo per cui Paramount sembra ora considerare il termine della serie un'opzione plausibile.

Tuttavia, mentre Paramount riflette sul destino della serie, Tom Cruise ha recentemente espresso la volontà di continuare a interpretare Ethan Hunt per "altri vent'anni", dimostrando un entusiasmo per l'azione che sembra ancora immutato. Cruise, insieme al regista Christopher McQuarrie, non solo ha reinventato il personaggio a ogni capitolo, ma ha anche portato sempre più in alto l'asticella delle acrobazie estreme, dalla scalata del Burj Khalifa fino al lancio di una moto da un dirupo in Norvegia.

Che il franchise possa concludersi con Mission: Impossible 8 o meno, la possibilità di altre collaborazioni tra Cruise e McQuarrie resta viva. Inoltre, nulla vieta che Paramount possa riportare in futuro il franchise sul grande schermo, magari in una versione rinnovata o con nuove storie che riprendano il cuore della serie originale degli anni '60.