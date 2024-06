Mission: Impossible 8 sarà "diverso" dai precedenti capitoli: "Il pubblico ne sarà scioccato"

L'ottavo capitolo della saga di Mission: Impossible è ancora in lavorazione, con Tom Cruise e colleghi pronti a lanciare il nuovo film nelle sale il prossimo anno.

La pellicola, che sarà essenzialmente un sequel diretto di Dead Reckoning (nonostante il cambio di titolo annunciato), ha vissuto una fase di produzione a dir poco travagliata, ma la fine è finalmente in vista. Shea Whigham, che riprenderà il suo ruolo dal precedente capitolo, ha dichiarato che quando Mission: Impossible 8 arriverà nelle sale scioccherà il pubblico.

"Ci sono voluti quattro anni", ha rivelato Whigham all'Hollywood Reporter. "Mi ritengo fortunato con le cose a cui ho lavorato ultimamente, ma sì, abbiamo finito. Tom non ha ancora finito, e il film uscirà il prossimo maggio".

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Shea Whigham in una scena del film

Tom Cruise girerà per tutta l'estate

Whigham ha poi svelato che il sequel conterrà una scena con lui e Cruise assoluti protagonisti scritta alla maniera de I soliti sospetti: "Avevo detto a Christopher McQuarrie [dopo le riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning]: 'Non voglio una roulotte più grande. Non voglio più soldi. Non voglio un catering migliore. Voglio solo una scena tra me e Tom, in cui tu, McQ, la scrivi come ne I soliti sospetti'. E lui l'ha fatto. Abbiamo fatto questa scena tra me e Tom, che poi mi ha detto: 'Andiamo a cena fuori'. Così siamo usciti a cena e Tom mi ha detto: 'Ti rendi conto che usciamo tra un anno? E ci vorrà uno sprint per finire questa cazzo di cosa'".

Mission: Impossible 8, il budget va fuori controllo dopo il fallimento di un'acrobazia su un sottomarino

Nonostante le sue riprese si siano concluse, Whigham ha specificato che Cruise e McQuarrie continueranno a girare per tutta l'estate per completare il film, di cui deve ancora essere svelato il titolo ufficiale.

"Cruise mi ha detto: 'Sì, sarà una specie di sprint. Andrò avanti per tutta l'estate'", ha continuato l'attore. "Non riesco nemmeno a spiegare come faccia a fare le cose che fa. Quello che sta facendo ora, la gente rimarrà a bocca aperta. Vuole fare questo film come fosse un film d'avventura, e lui e McQuarrie hanno un'idea molto chiara di quello che vogliono fare. Quindi sarà fantastico".