Mission: Impossible 8, Superman e il film sulla Formula 1 con Brad Pitt in anteprima a Cannes 2025?

Mission: Impossible - The Final Reckoning sembra debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025, anche se per ora le fonti di Deadline hanno ribadito che non è stata raggiunta la decisione finale.

In Francia il nuovo capitolo delle avventure di Ethan Hunt arriverà sugli schermi il 21 maggio, durante quindi la seconda settimana dell'evento cinematografico francese.

I possibili titoli in arrivo a Cannes 2025

Le prime indiscrezioni sostengono inoltre che sulla Croisette arriveranno anche il film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula 1, progetto targato Apple, e Superman diretto da James Gunn.

Tra i titoli quasi sicuri in arrivo a Cannes anche Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, Young Mothers dei fratelli Dardenne, Sentimental Value diretto da Joachim Trier, The Disappearance of Joseph Mengele del regista Kirill Serebrennikov, e The Phoenician Scheme, il nuovo lungometraggio firmato da Wes Anderson.

Tra i film che sembrano vicini a entrare in programma anche Amrum di Fatih Akin con star Diane Kruger, e An Affair di Arnaud Desplechin, mentre è ancora incerto il destino di Nouvelle Vague, il progetto di Richard Linklater sulla produzione di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard.

In Concorso, secondo le fonti di Deadline, dovrebbe esserci anche The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feelin' Blue di Mascha Schilinski. Il team al lavoro sui titoli in arrivo sulla Croisette starebbe valutando anche Eddington di Ari Aster, High and Low di Spike Lee, Orphan di Lazlo Nemes, Couture con star Angelina Jolie diretta da Alice Winocour, Resurrection di Bi Gan, e Yes di Nadav Lapid.

Non mancano nei potenziali titoli in programma il film biografico su De Gaulle, Vie Privée di Rebecca Zlotowski, The Chronology of Water che rappresenta il debutto alla regia di Kristen Stewart, Silent Friend di Ildiko Enyedi, The History of Sound di Oliver Hermanus con star Josh O'Connor e Paul Mescal, il documentario Orwell del regista Raoul Peck, Eleanor the Great diretto da Scarlett Johansson, Woman and Child di Saeed Roustaee, e The Stories di Abu Shawky. Tra i film che portrebbero essere completati in tempo spazio poi a The Secret Agent di Kleber Mendonca Filho, e Calle Malaga di Maryam Touzani.

I film in corsa per Venezia 2025

Die, My Love della regista Lynne Ramsay potrebbe essere in corsa anche per i festival di Venezia o un altro evento cinematografico autunnale, come dovrebbe accadere con The Lost Bus di Paul Greengrass, The Mastermind di Kelly Reichardt, Unindentified di Haifaa Al-Mansour, e Two Prosecutors di Sergey Loznitsa. Mario Martone e il suo Fuori e The Way of The Wind di Terrence Malick, secondo le fonti vicine ai festival, potrebbero non essere completati in tempo per un debutto a Cannes, mentre Dracula di Luc Besson, in uscita nei cinema francesi il 30 luglio, non dovrebbe avere in programma un'anteprima sulla Croisette.

Ancora in corsa per un debutto a Cannes ci sono My Father's Shadow di Akinola Davies e Pillion di Harry Lighton.

Più vicini alla Mostra del Cinema di Venezia o Toronto sono invece Bugonia di Yorgos Lanthimos, Sacrifice di Romain Gavras, The Smashing Machine dei fratelli Safdie, Roofman di Derek Cianfrance, No Other Coice di Park Chan Wook, Hamnet di Chloé Zhao, Mother Mary di David Lowery, & Sons diretto da Pablo Trapero, e Alpha di Julie Ducournau. After the Hunt di Luca Guadagnino, in uscita a ottobre, sembra probabilmente vicino a una proiezione al Lido, come il documentario di Alex Gibney su Elon Musk, e The Wave di Sebastian Lelio.

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson con star Leonardo Di Caprio, attualmente, dovrebbe uscire nei cinema ad agosto, ma Warner Bros potrebbe posticiparne l'uscita per sfruttare i festival autunnali. In Italia dovrebbero poi essere presentati vari progetti targati Netflix come Jay Kelly di Noah Baumbach, The Ballad of a Small Player di Edward Berger, e forse Frankenstein di Guillermo del Toro.

Attualmente sembra ancora presto per capire se Deliver Me from Nowhere che racconterà la storia di Bruce Springsteen verrà presentato a un festival autunnale, mentre sembra esclusa una partecipazione del film di Alejandro G. Inarritu con star Tom Cruise e di Marty Supreme con star Timothee Chalamet.

Nonostante le prime indiscrezioni, Elio della Pixar e 28 Anni Dopo non dovrebbero partecipare al Festival di Cannes.