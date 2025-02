Superman: James Gunn anticipa un importante dettaglio su Hawkgirl

James Gunn ha condiviso una nuova anticipazione sul film Superman rispondendo a una domanda riguardante Hawkgirl, il personaggio interpretato da Isabela Merced.

Il regista e sceneggiatore del nuovo film dedicato alle avventure del supereroe ha infatti chiarito la natura delle ali del personaggio.

La risposta di Gunn su Hawkgirl

Su Threads un fan ha chiesto a Gunn una spiegazione riguardante le immagini mostrate nel trailer di Superman, non avendo capito se le ali di Hawkgirl fossero meccaniche o naturali. Il regista ha quindi chiarito che la natura di quell'elemento è organica.

Questo dettaglio sembra così rispettare quanto mostrato tra le pagine dei fumetti.

Nell'universo della DC Hawkgirl/Kendra Saunders ha debuttato per la prima volta nel 1999, in occasione del primo numero di JSA: Secret Files and Origins.

Nell'opera originale il personaggio ha delle ali naturali composte dal metallo Nth.

L'arrivo del personaggio sul grande schermo

Isabela Merced, un anno fa, aveva parlato del suo coinvolgimento nel film Superman dichiarando: "Sarei onorata se le persone mi vedessero per strada e dicessero: 'Hawkgirl!'. Non hanno bisogno di conoscere il mio nome... Questi personaggi significano così tanto per altre persone, sono semplicemente felice di poter, potenzialmente, avere un posto speciale nel loro cuore. Non mi importa per quale motivo o per cosa. Se significherà qualcosa per loro ne sarò davvero entusiasta".

Il film con star David Corenswet nel ruolo di Clark Kent arriverà nelle sale nel mese di luglio e nel cast ci sono anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthot, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, e Milly Alcock che debutterà nel ruolo di Supergirl.