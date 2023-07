Mission: Impossible 8, la scena subacquea supererà tutti i precedenti stunt acquatici di Tom Cruise

Il regista Christopher McQuarrie ha anticipato la presenza di una spettacolare scena subacquea in Mission: Impossible 8 che supererà quelle interpretate da Tom Cruise in Edge of Tomorrow e Mission: Impossible - Rogue Nation.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: Tom Cruise in una scena

Dopo l'uscita di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno all'inizio di questo mese, Tom Cruise tornerà nei panni della superspia Ethan Hunt nell'ottavo film della saga, che seguirà Ethan Hunt mentre prova a sconfiggere la minaccia AI nota come The Entity. Ovviamente, il film conterrà numerose spettacolari sequenze action interpretate da Cruise compresa una scena subacquea mozzafiato che supererà quelle viste in Edge of Tomorrow e Mission: Impossible - Rogue Nation.

Ecco le parole di di Christopher McQuarrie a Collider: "Tom ed io rivalutiamo costantemente il nostro lavoro e ci chiediamo come avremmo potuto farlo meglio. Abbiamo realizzato sequenze subacquee in precedenza. Abbiamo lavorato sott'acqua in Edge of Tomorrow, e abbiamo lavorato sott'acqua in Rogue Nation, e siamo rimasti molto insoddisfatti di quelle sequenze. Abbiamo analizzato le ragioni per cui eravamo insoddisfatti. Quali erano le difficoltà? Il non avere una vera conoscenza in quel campo, ad esempio. Tutto ciò che stai guardando in Dead Reckoning è l'applicazione della conoscenza delle sequenze precedenti".

Che cosa attendersi da Mission: Impossible 8?

Vista la tendenza costante di Tom Cruise al miglioramento, in Mission: Impossible 8si prevedeMission: Impossible 8 si prevede la presenza di stunt ancor più spettacolari. Qui la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, attualmente nei cinema italiani.