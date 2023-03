Mission: Impossible 8, il governo norvegese ha bloccato le riprese in una location artica (FOTO)

Secondo nuovi report, le riprese di Mission: Impossible 8 in una location artica sarebbero state bloccate per volere del governo locale.

Secondo quanto riferito dal Guardian, le riprese di Mission: Impossible 8 in una località artica protetta sono state bloccate dal governo locale. L'ottavo capitolo della saga dedicata a Ethan Hunt è nel pieno della lavorazione, ma adesso avrebbe incontrato una nuova battuta d'arresto.

Secondo quanto riferito, la produzione di Mission: Impossible 8 mirava a filmare in varie località delle Svalbard, un arcipelago protetto tra la Norvegia e il Polo Nord, ma le autorità norvegesi hanno negato i permessi per un previsto 40 atterraggi di elicotteri a causa della preoccupazione per la fauna selvatica locale. Sebbene alla produzione sia stato negato il permesso di filmare in una serie di punti dell'arcipelago, si dice che si siano verificate riprese limitate alle Svalbard in luoghi consentiti.

La suggestione delle location artiche è stata comunque anticipata dal regista Christopher McQuarrie in una foto pubblicata su Instagram, che rivela la presenza nel cast del film dell'attrice Inuit Lucy Tulugarjuk.

Le location di Mission: Impossible 8

Mentre i dettagli della trama di Mission: Impossible 8 rimangono sconosciuti, il film si preannuncia già un'avventura emozionante che abbraccerà diversi luoghi. Come molti degli episodi più recenti della saga, alcune riprese del film d'azione si sono svolte nel Regno Unito. Tom Cruise è stato avvistato l'anno scorso mentre girava le sequenze in parapendio di Mission: Impossible 8 nel Lake District, anche se non ma è chiaro quanto spazio avrà la location nel film.

Più recentemente, tuttavia, il regista Christopher McQuarrie, Cruise e il resto della produzione sono stati avvistati in Italia, atterrando all'aeroporto di Bari. Nello specifico, il cast e la troupe di Mission: Impossible 8 hanno filmato scene su una portaerei nel Mar Egeo. Sebbene si sappia poco di queste scene, McQuarrie ha pubblicato diverse foto sul suo Instagram fornendo uno sguardo alla portaerei dove si sono svolte le riprese e a un nuovo personaggio interpretato da Hannah Waddingham che, apparentemente, ha un ruolo in questa sequenza.