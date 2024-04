Mission Impossible 8, una star della serie Apple TV+ Scissione ha raggiunto Tom Cruise nel cast

Tramell Tillman - attore che si è fatto notare nella serie di successo di Apple TV+ Scissione - ha ottenuto un ruolo nell'ottavo capitolo di Mission: Impossible.

Tillman si unirà alle new entry già annunciate come Katy O'Brian, Nick Offerman e Hannah Waddingham, oltre alle star di ritorno dall'ultimo capitolo come Henry Czerny, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff e Vanessa Kirby. I dettagli della trama (compreso il personaggio che Tillman interpreterà) non sono stati ancora resi noti.

Tramell Tillman in una scena di Scissione

Tom Cruise sta producendo il film della Paramount e della Skydance insieme al regista Christopher McQuarrie. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock sono i produttori esecutivi. Recentemente, abbiamo visto Cruise insanguinato durante le riprese di una scena sul set.

In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, l'ultimo capitolo arrivato nelle sale, Cruise è tornato a vestire i panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt dopo il grande successo al botteghino ottenuto dalla saga dall'ingresso di McQuarrie nel franchise come sceneggiatore e regista. Il film ha visto il ritorno del direttore dell'IMF Eugene Kittridge, interpretato da Czerny, che nel frattempo è diventato direttore della CIA.

Mission Impossible 8, Hannah Waddingham difende Tom Cruise: "Non ho tempo per chi lo odia"

L'uscita nelle sale di Mission: Impossible 8 (che a quanto pare non si intitolerà più Dead Reckoning - Parte Due) è previsto per il 23 maggio 2025. Per quanto riguarda invece Scissione, la seconda stagione della serie Apple TV+ prodotta da Ben Stiller è attualmente in produzione e potrebbe arrivare in streaming nel corso dell'anno.