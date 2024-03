Mission: Impossible 8, Katy O'Brian si unisce al cast

La star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Mandalorian, Katy O'Brian, è entrata a far parte del cast di Mission: Impossible 8.

Il prossimo ottavo (e forse ultimo) film di Mission: Impossible ha fatto un'entusiasmante aggiunta al cast: Katy O'Brian, star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Mandalorian, si unirà al franchise d'azione.

I dettagli sul ruolo della O'Brian non sono ancora stati resi noti, ma già si ipotizza che possa interpretare il cattivo principale. L'Ethan Hunt di Tom Cruise ha già affrontato delle villain in passato, ma questa sarebbe la prima volta che incontra un'antagonista principale donna. Naturalmente, il personaggio potrebbe finire per essere un alleato di Hunt e della sua squadra.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Mission: Impossible 8

Christopher McQuarrie tornerà a dirigere il film e ha scritto anche la sceneggiatura. McQuarrie produrrà insieme a Cruise, mentre David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Chris Brock saranno i produttori esecutivi. Inizialmente questo film era stato concepito come l'ultimo della serie, ma McQuarrie ha poi indicato che Ethan Hunt potrebbe avere ancora qualche missione da compiere. Qui potete leggere tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo del franchise.

Mission: Impossible 8 doveva debuttare il 28 giugno di quest'anno, ma in seguito a un ritardo dovuto agli scioperi, arriverà nelle sale il 23 maggio 2025.