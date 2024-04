Mission: Impossible 8, Tom Cruise seda una rivolta a Londra e salta su una moto a Parigi, foto e video

L'instancabile Tom Cruise si produce in nuovi stunt sui set di Londra e Parigi di Mission: Impossible, come svelano le foto e i video rubati dai fan.

Tra rivolte da sedare a Londra e folli corse in moto a Parigi, non c'è un attimo di respiro per Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 8, come dimostrano le innumerevoli foto e i video rubati dai set europei.

L'instancabile divo 61 enne è stato avvistato su e giù per il Regno Unito negli ultimi mesi, mentre le riprese dell'ottavo capitolo della saga action di spionaggio proseguono senza sosta. Trafalgar Square era piena di soldati e poliziotti americani per la scena della rivolta, mentre Tom Cruise è stato avvistato fuori da una stazione della metropolitana appositamente costruita per il film.

Un carro armato verde dell'esercito sostava fuori dalla stazione mentre il personaggio di Cruise, Ethan Hunt, incontrava Benji Dunn, interpretato da Simon Pegg. vediamo la coppia che si scambia una stretta di mano, con Tom Cruise che indossa una giacca di pelle nera e Simon Pegg un blazer marrone chiaro.

Da Londra a Parigi sulle orme di Ethan Hunt

Dopo i ritardi accumulati per via dello sciopero degli sceneggiatori e del tour promozionale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, finalmente le riprese di Mission: Impossible 8 proseguono spedite nel Regno Unito, dove Tom Cruise è stato visto girare anche nei pressi di Westminster, a poche vie di distanza da Downing Street, ma anche Parigi avrà il suo spazio nel film.

Giovedì 25 aprile, il divo è stato avvistato mentre girava una spettacolare scena del film in motocicletta in Francia. Con indosso una giacca di pelle marrone e pantaloni marrone chiaro, l'attore sembrava essere di ottimo umore mentre si preparava ad attraversare il ponte de Bir Hakeim su una moto a cui è appesa una bandiera bianca.

L'uscita di Mission: Impossible 8 è fissata per maggio 2025.