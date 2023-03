Mission: Impossible 8, nel cast anche Rolf Saxon, interprete di William Donloe nel primo film

Nel cast di Mission: Impossible 8 ci sarà anche Rolf Saxon, interprete di William Donloe nel primo capitolo delle avventure di Ethan Hunt.

Il regista Christopher McQuarrie ha infatti svelato l'aggiunta nel cast dell'epilogo della saga action con un post su Instagram.

In Mission: Impossible 8 si potrà quindi scoprire cosa è accaduto a William Donloe dopo che Ethan Hunt è riuscito a rubare dei documenti segreti che l'analista della CIA doveva tenere al sicuro.

Rolf Saxon, nella foto condivisa da Christopher McQuarrie, dopo 25 anni ha un look completamente diverso. Secondo quanto riporta Variety, Donloe è stato licenziato e mandato a lavorare in Alaska.

Il filmmaker ha inoltre annunciato che tra gli interpreti del prossimo film con star Tom Cruise ci sarà anche Lucy Tulugarjuk, ritratta sul set in un paesaggio innevato.

Nell'ottavo capitolo di Mission: Impossible, in arrivo il 28 giugno 2024, ci saranno anche Henry Czerny che riprende la parte di Eugene Kittridge, ex direttore dell'IMF; Vanessa Kirby che sarà Alanna Mitsopolis, la figlia di Max Mitsopolis, interpretata da Vanessa Redgrave nel primo film.