Mission: Impossible 7 inizialmente conteneva una scena con Tom Cruise 'ringiovanito digitalmente'

Il regista Christopher McQuarrie ha svelato che per i primi minuti di Mission: Impossible 7 era stata ideata una scena in cui Tom Cruise avrebbe dovuto apparire ringiovanito grazie alla tecnologia.

Mission: Impossible 7 avrebbe potuto mostrare Tom Cruise in una scena che lo avrebbe mostrato ringiovanito digitalmente.

Il regista Christopher MCQuarrie, intervistato da GamesRadar+ e Total Film, ha infatti parlato di una sequenza che era stata ideata per i minuti iniziali e che avrebbe riportato gli spettatori nel passato.

Una scena mai realizzata

Christopher McQuarrie, parlando di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha raccontato: "In origine avrebbe dovuto esserci un'intera sequenza all'inizio del film che doveva svolgersi nel 1989".

Il regista ha aggiunto: "Ne abbiamo parlato considerandola come dei flashback nel film, abbiamo preso in considerazione il processo di ringiovanimento in digitale".

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell ammanettati insieme

La saga action con star Tom Cruise ha sempre avuto tra i suoi punti di forza la scelta di usare il meno possibile gli effetti speciali e McQuarrie temeva che il risultato finale avrebbe privato il film del realismo che speravano di raggiungere: "Una delle cose principali di quel processo è che, mentre facevo le mie ricerche, continuavo a dire 'Cavoli, questo ringiovanimento è fatto davvero bene' o 'Questo non così tanto'. Non mi sono mai ritrovato a seguire realmente la storia in quei momenti. Ero così distratto dal fatto che un attore che conoscevo da molto tempo, improvvisamente fosse questa persona giovane".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, recensione: un lungo addio per Ethan Hunt

Il regista ha comunque ammesso che ha capito quali sono gli elementi che fanno funzionare quelle modifiche in digitale: "Compiendo le mie ricerche, ho capito la formula giusta, o almeno penso, sul miglior modo per avvicinarmi a quel processo. Ma, quando l'ho fatto, avevamo già messo da parte quella scena. Potremmo comunque usarla. Mai dire mai".