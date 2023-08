Mission: Impossible 7, Paul Schrader: 'Una scemenza così noiosa poteva scriverla un'intelligenza artificiale'

Il noto regista e sceneggiatore americano Paul Schrader ha fortemente criticato la trama di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, film uscito nelle sale a luglio e che ha segnato il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hun. Schrader l'ha trovata così noiosa e stupida a tal punto che, a suo modo di vedere, sarebbe potuta essere scritta dall'intelligenza artificiale.

"Uno sproloquio stucchevole. Anche un'intelligenza artificiale, con le giuste indicazioni, avrebbe potuto scrivere questa sceneggiatura" si legge sul post di Schrader su Facebook. Un'opinione senza dubbio controversa e non in linea con il consenso del pubblico: il film ha al momento il punteggio più alto di tutto il franchise su Rotten Tomatoes.

Il film è stato rimandato più volte e, a quanto pare, le motivazioni principali sarebbero da imputare a degli scontri tra Tom Cruise e Paramount Pictures in merito al budget. Sarebbero stati utilizzati ben 291 milioni di dollari, ben al di sopra di quanto preventivato, e sia Tom Cruise sia il regista Cristopher McQuarrie hanno insistito per inserire una scena con un sottomarino russo.

Già pronto Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Due la cui uscita è fissata al 28 giugno 2024, diretto nuovamente da Christopher McQuarrie. Il mese scorso la produzione era andata in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori.